قطع المياه 7 ساعات عن 8 مناطق بالمنوفية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا السبت، عن بعض المناطق بمركز السادات.

وأضافت الشركة أن المناطق التي يشملها الانقطاع هي (كفر داود الغربية والشرقية والعزب التابعة لها - منشية النور - الصوامع - نجع أبو عيسي المنطقة الغربية المرتفعة - الهاويس - الخطاطبة المحطة - الأخماس) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

إختبار 425 موظف ببرنامج المسار الوظيفى بمياه المنوفية.

وعلي صعيد آخر منفصل أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 425 موظفًا بالشركة خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس الجاري بمختلف التخصصات للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين لأداء وظيفى متميز.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، والذي يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وكان قد شدد مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمه للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع العاملين باافرع الشركة بضرورة الالتزام بالكمامه ومن يخالف سوف يتعرض للمسائله القانونيه