الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية شرق المنيا تنظم حملة للتبرع بالدم

إيبارشية
إيبارشية

نظمت إيبارشية شرق المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الجهات المعنية داخل محافظة المنيا ضمن إحدى الحملات المتنقلة التي تجوب التجمعات المتجاوبة مع فكرة التبرع بالدم وأهميته.

وشارك  نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا في الحملة بالتبرع بالدم والتي تجوب كنائس الايبارشية شمالاً وجنوباً.

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من كنائس إيبارشية شرق المنيا، خلال تواجدهم بالكنائس بالتزامن مع  النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم.

يذكر أن من ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إهتماما بالغاً هو مراكز التبرع بالدم وتجميع البلازما منها والتي تم إختيار المنيا مركزا ضمن ٦ مراكز ويعتبر هو الاول بمنطقة شمال الصعيد.

إيبارشية شرق المنيا لاقباط الارثوذكس حملة للتبرع بالدم الأنبا فام كنائس الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر أول فيديو لعبور «إيفرجيفين» قناة السويس اليوم

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

المالية: نستهدف تسليم 300 «ميكروباص أخضر» شهريًا ضمن مبادرة إحلال المركبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقان جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

7 وفيات و2239 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين

رئيس وزراء إسرائيل يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا