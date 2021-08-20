إيبارشية شرق المنيا تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت إيبارشية شرق المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الجهات المعنية داخل محافظة المنيا ضمن إحدى الحملات المتنقلة التي تجوب التجمعات المتجاوبة مع فكرة التبرع بالدم وأهميته.

وشارك نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا في الحملة بالتبرع بالدم والتي تجوب كنائس الايبارشية شمالاً وجنوباً.

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من كنائس إيبارشية شرق المنيا، خلال تواجدهم بالكنائس بالتزامن مع النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم.

يذكر أن من ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إهتماما بالغاً هو مراكز التبرع بالدم وتجميع البلازما منها والتي تم إختيار المنيا مركزا ضمن ٦ مراكز ويعتبر هو الاول بمنطقة شمال الصعيد.