الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يونيفيل»: تحليق الطائرات الإسرائيلية يُعد انتهاكًا لسيادة لبنان

تحليق الطائرات الإسرائيلية
تحليق الطائرات الإسرائيلية

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية يعد خرقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 وانتهاكا لسيادة لبنان. 

ودعا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، الجيش الإسرائيلي مجددا إلى الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود "يونيفيل" في احتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، صباح اليوم، أن طائرات إسرائيلية نفذت طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية من الأجواء اللبنانية واستهداف مواقع في سوريا، وذلك على علو منخفض، مما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين، كما شكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني. 

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، إلى أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدًا مباشرًا للقرار الأممي 1701. 

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان، اليوم الجمعة، من وزيرة الخارجية بحكومته زينة عكر، أن تبلغ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لانتهاك طيرانها الحربي السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب بشكل مباشر. 

مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلى


وطالب "دياب"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701.

وفي سياق متصل، حثت الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح في لبنان على وضع المصالح الحزبية جانبًا.

جاء ذلك في بيان للسفيرة الأمريكية بلبنان، دوروثي شيا، عقب لقاءين أحدهما مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، والآخر بالرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكدت شيا ترحيب بلادها بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، موضحة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع شركائها بشأن التدابير المناسبة.

وأضافت أنها بحثت جهود تشكيل حكومة بسرعة خلال لقاءيها برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون، قائلة إن لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي.

الامم المتحدة يونيفيل الطائرات الحربية الإسرائيلية سيادة لبنان لبنان

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