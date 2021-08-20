صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن فى 2021

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 أغسطس 2021.

وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألفا و6 أطنان من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و815 ألفا 473 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا 194 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 474 ألفا و815 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 183 ألفا و713 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 138 ألفا و504 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 38 ألفا و79 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 ألفا و282 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و619 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و328 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 9 آلاف و172 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و359 طنا، بينما حصل المانجو على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و338 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 آلاف و706 أطنان.