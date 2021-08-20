«الصحة» توضح إرشادات حصول المسافرين على لقاح كورونا

ردت وزارة الصحة والسكان، على استفسارات المسافرين والراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا كان المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، ولم يتلق أى من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، فعليه أن يقوم بعمل تحويل للطلب الى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل إليه.

وتابعت، أنه في حالة وصول المواطن رسالة تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين على المواطن الانتظار مدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب تحويلها لقائمة المسافرين، وينتظر رسالة بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين وسيتم تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون قد حصل علي اي جرعات سابقة.

وأوضحت أنه إذا تلقى الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" ومر عليها أكثر من شهر، فعليه التوجه إلى مركز معلومات المديرية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم؛ لتقديم موعد الجرعة الثانية بشرط أن يكون معه ما يفيد موعد السفر.

وفى حال تلقى المواطن للجرعتين الأولى والثانية فإنه غير متاح له حاليا تلقى لقاح آخر، أما إذا لم يكن المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، فعليه أن يقوم بتسجيل بياناته على المنظومة الخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا ويختار مركزالمسافرين ويتلقى رسالة برقم التسجيل، والانتظار للتوجه إلى مركزتطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا.

وحددت عدد من التعليمات عامة للحصول على اللقاح للمسافرين للخارج وتشمل..

1- لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظروف تطعيم من هو أقل من 18 عاما.

2- يشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعة الأولى ولا يمكن تغيرها.

3- بعد تلقى المواطن رسالة للتوجة للمركز لتطعيم الجرعة الأولى، وفى حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لإعادة تفعيل الطلب متاح لمدة 48 ساعة.

4- الجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفى حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية، ولا يوجد ما يفيد اصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها.

5- إذا تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر يذكر فى شهادة التطعيم الجرعة الأولى دون النظر إلى الجرعات التى تلقيها سابقاً بالخارج.