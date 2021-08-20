طالبة جامعية تلقي نفسها من الخامس في الشروق

تخلصت طالبة جامعية من حياتها، اليوم الجمعة، قفزًا من الطابق الخامس بمنطقة الشروق محافظة القاهرة، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة من علو بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط “ا .ع”، 20 سنة، مصابة بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم.

وتم نقلها للمستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة طالبة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات وجار سؤال أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية.