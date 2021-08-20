الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يحيي حفلاً في الساحل الشمالي اليوم

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد محمد رمضان لإقامة حفل غنائي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي. 

وكان محمد رمضان قد انتهى من بروفات الحفل مساء أمس الخميس، وسط عدد من الجمهور.

ويقدِّم «رمضان» خلال الحفل عدداً كبيراً من أغنياته الجديدة منها «مافيا، فيرستشي، ثابت، يا حبيبي، بوم بوم، وعلى الله».

وحصدت أغنية «على الله» أحدث أعمال محمد رمضان أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين على طرحها.

الأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، والكليب مونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

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