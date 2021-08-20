طالع.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر يوميا القائمة البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل القائمين على صناعة الثروة الداجنة وربات البيوت قبل وضع الميزانية الشهرية للشراء الطيور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في السوق المصرية وسعر البيض والكتاكيت للمستهلك .

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 2021

وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة هناك حالة من استقرار أسعار الطيور في الأسواق المصرية عقب انتهاء موسم عيد الأضحى وعدم الإقبال على شراء الدواجن لاستهلاك كمية اللحوم التي تم تخزينها بالإضافة إلى توافر منتجاتها في الأسواق لذلك سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من 26 إلى 28 جنيه فيما استقر الدجاج البلدي عند 36 جنيها للكيلو فيما سجل كيلو البط البلدي 45 جنيها للكيلو في حين سجل كيلو الديوك الرومي 50 جنيها وذلك في الأسواق عقب إضافة تكلفة النقل حيث يستهلك المصريين يوميا فيما لا يقل عن 4 ملايين دجاجة.

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أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلك

شهد سعر البيض الأبيض في الأسواق المصرية للمستهلك من 30إلى 35 جنيها للكرتونة فيما سجل البيض البلدي من 35 إلى 40 جنيها للكرتونة حيث وصل حجم الإنتاج السنوي إلى 13 مليار بيضة سنوية ووصل سعر الكتكوت الأبيض من 5إلى 7 جنيهات فيما سجل سعر الكتكوت "ساسو" 4 أو 5 جنيها والكتكوت البلدي 5 جنيهات حيث يعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات التي لم تتأثر كثير بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي أثرت سلبا على كافة النشطة التجارية وذلك بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعدات وأدوات التصنيع مع قلة العناصر البشرية.

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أسعار مشتقات الدواجن في السوق المصري

يتابع بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 العديد من ربات البيوت لوضع ميزانية شراء مستلزمات المنزل الشهرية حيث وصل سعر كيلو الأجنحة 23 جنيها فيما سجل سعر كيلو الدبابيس 39.5 جنيها فيما بلغ سعر الوراك 29 جنيها وسعر كيلو الشيش طاووق 55 جنيها.