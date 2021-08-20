الأجهزة الأمنية تفحص فيديو ضرب زوجين بـ«الشبشب» فى عين شمس

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، مدته دقيقتان، يظهر خلاله اعتداء عدد من الأشخاص على رجل وزوجته داخل مدخل عقار بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بالعقار، مشادة كلامية بين رجل و3 أشخاص، ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بين طرف أول رجل وزوجته المنتقبة، وطرف آخر 3 أشخاص، اعتدوا عليهما بالضرب وقام شخص بـالإمساك بـ"شبشب" وضرب السيدة على رأسها وحاول زوجها الدفاع عنها لكنه تلقى ضربات هو الآخر.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولات الجيران التدخل لفض المشاجرة والتفريق بين الرجل وزوجته والمعتدين عليهما.

وأثار الفيديو المنشور استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتجري الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات المحتوى المسجل في الفيديو وكشف حقيقته عقب الفحص وتحديد هوية طرفي الواقعة .

عقوبة التعدي بالضرب

جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي الضرب- الجرح مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وتكون جنحة الضرب مشددة ويغلظ القانون العقوبة:

1- إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.

2- إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

3- إذا وقعت الجريمة باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.

4- إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله.

5- إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، فيجب القيام بالتالي:

شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثنا مناظرته بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرحا سطحيا أو قطعيا أو كدمة) .

الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.

يجب أن يكون التقرير الطبي مطابقا لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعية آثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.