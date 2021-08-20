الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 855 شابا بينهم 5 من ذوى الهمم بالدقهلية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 855 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3320   شاباً منهم 20 من ذوى القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ9 عمال مسجلين، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 781 منشأة وتم القيام بـ23 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى  تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت  29  شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1970 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1970 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 350 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكان شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة  خلال الفترة - من 18  يوليو  إلى 25  يوليو الجاري- منها حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، والتوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة "أوراكل" لتدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وإعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، واستئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، واستكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالوادي الجديد، وبدء التسجيل فى موقع " التجلي الأعظم " بسانت كاترين.

 

الخاص والاستثماري السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص والاستثماري القطاع الخاص انتشار فيروس كورونا النقابة العامة

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