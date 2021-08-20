ماليزيا تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح «كانسينو» الصينى

أعلنت ماليزيا استقبال الدفعة الأولى من شحنات جرعة مفردة من لقاح كانسينو الصيني لتعزيز توزيع التطعيمات ضمن برنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خصوصا على المناطق الريفية.

ووصلت الشحنات التي تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح كانسينو الذي طورته شركة “كانسينو بيولوجكس” الصينية إلى مطار كوالالمبور الدولي، حيث أفاد فريق العمل الخاص للبرنامج - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن 200 ألف من المنتج النهائي للقاح الذي وصل اليوم كان جزءا من 3.5 مليون جرعة لقاح كانسينو الصيني الذي طلبت منه ماليزيا وسيتم تسليمه على مراحل.

وأوضح البيان أن إمدادات اللقاح ستساعد على تعزيز عمليات برنامج التطعيم الوطني الماليزي من أجل تحقيق المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 متماشيا مع الجدول الزمني المحدد لخطة التعافي الوطنية.

وقد وقعت شركة سولوتسيون بيولوجكس (SOLBIO) وهي شركة تابعة لمجموعة سولوتشيون (SGB) الماليزية في 30 يوليو الماضي اتفاقيتين بشراء المنتج النهائي والمنتج بالجملة مع شركة "كانسينو بيولوجكس" الصينية لتوريد لقاح "Recombinant Ad5-nCoV" لاستخدام لقاح كانسينو في ماليزيا.

ويمكن للشركة الماليزية من خلال الاتفاقيتين الوفاء بالتزامها بتوزيع 3.5 مليون جرعة من اللقاح لوزارة الصحة وقبول الطلبات الإضافية منها، وحكومات الولايات، والقطاع الخاص ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) أخرى.

وقد حصل لقاح "كانسينو" الصيني على موافقة مشروطة من قبل إدارة مكافحة المخدرات الماليزية في 15 يونيو الماضي، للاستخدام في حالات الطوارئ بماليزيا.

وقد أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، أن 37 % من السكان تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الخاصة لضمان الحصول على إمدادات اللقاحات -في بيان أوردته وكالة الانباء الماليزية- بأن 17,806,570 شخصا قد تلقوا الجرعة الأولى، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني، إلى 29,886,548 جرعة.

أما بالنسبة إلى معدل التطعيم اليومي، فقد تم إعطاء 517,692 جرعة أمس، الخميس، وشمل ذلك 180,810 شخصا من المطعمين بالجرعة الأولى، و336,882 شخصا بالجرعة الثانية.