الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح «كانسينو» الصينى

لقاح
لقاح

أعلنت ماليزيا استقبال الدفعة الأولى من شحنات جرعة مفردة من لقاح كانسينو الصيني لتعزيز توزيع التطعيمات ضمن برنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خصوصا على المناطق الريفية.

ووصلت الشحنات التي تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح كانسينو الذي طورته شركة “كانسينو بيولوجكس” الصينية إلى مطار كوالالمبور الدولي، حيث أفاد فريق العمل الخاص للبرنامج - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن 200 ألف من المنتج النهائي للقاح الذي وصل اليوم كان جزءا من 3.5 مليون جرعة لقاح كانسينو الصيني الذي طلبت منه ماليزيا وسيتم تسليمه على مراحل.

وأوضح البيان أن إمدادات اللقاح ستساعد على تعزيز عمليات برنامج التطعيم الوطني الماليزي من أجل تحقيق المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 متماشيا مع الجدول الزمني المحدد لخطة التعافي الوطنية.

وقد وقعت شركة سولوتسيون بيولوجكس (SOLBIO) وهي شركة تابعة لمجموعة سولوتشيون (SGB) الماليزية في 30 يوليو الماضي اتفاقيتين بشراء المنتج النهائي والمنتج بالجملة مع شركة "كانسينو بيولوجكس" الصينية لتوريد لقاح "Recombinant Ad5-nCoV" لاستخدام لقاح كانسينو في ماليزيا.

ويمكن للشركة الماليزية من خلال الاتفاقيتين الوفاء بالتزامها بتوزيع 3.5 مليون جرعة من اللقاح لوزارة الصحة وقبول الطلبات الإضافية منها، وحكومات الولايات، والقطاع الخاص ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) أخرى.

وقد حصل لقاح "كانسينو" الصيني على موافقة مشروطة من قبل إدارة مكافحة المخدرات الماليزية في 15 يونيو الماضي، للاستخدام في حالات الطوارئ بماليزيا.

وقد أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، أن 37 % من السكان تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الخاصة لضمان الحصول على إمدادات اللقاحات -في بيان أوردته وكالة الانباء الماليزية- بأن 17,806,570 شخصا قد تلقوا الجرعة الأولى، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني، إلى 29,886,548 جرعة.

أما بالنسبة إلى معدل التطعيم اليومي، فقد تم إعطاء 517,692 جرعة أمس، الخميس، وشمل ذلك 180,810 شخصا من المطعمين بالجرعة الأولى، و336,882 شخصا بالجرعة الثانية.

ماليزيا التطعيمات لقاح كانسينو الصيني فيروس كورونا لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«أسترازينيكا»: نعمل على تطوير علاج بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

وزير البترول: دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية في التشغيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

انفجارات عنيفة فى محيط دمشق جراء قصف إسرائيلى