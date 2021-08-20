حملات مرورية فى القاهرة والجيزة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث

كثفت الإدارة العامة لمرورالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، نشرالخدمات الأمنية، بالشوارع والميادين، مع انتشار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بجميع أنحاء الجمهورية، كما جرى نشر معدات المرور وتمركزها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال سيارات، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها مع شن حملات مرورية في القاهرة والجيزة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث وسرعة تلبية الاستغاثات.

حملات مرورية مكثفة لرصد جميع المخالفات

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة بهدف شن حملات مرورية مكثفة لرصد جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحام مروري في شوارع العاصمة.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.