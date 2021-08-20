الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-8-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى


القاهرة 36 26
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 26
بلطيم 32 25
مطروح 31 25
السلوم 32 24
سيوة 34 22
بورسعيد 33 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 36 24
نخل 34 19
نويبع 37 28
طابا 35 25
كاترين 32 16
الطور 34 27
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 36 26
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
ادفو 41 27
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 40 26
شلاتين 37 27
ابو رماد 36 28
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 29


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 45 31
الرياض 44 31
المنامة 38 33
ابوظبى 41 33
الدوحة 40 34
الكويت 43 29
دمشق 35 18
بيروت 31 28
عمان 34 21
القدس 29 22
غزة 32 24
بغداد 44 27
مسقط 33 30
صنعاء 29 18
الخرطوم 37 27
طرابلس 32 25
تونس 34 24
الجزائر 27 23
الرباط 27 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 32 16
اسطنبول 28 20
اسلام اباد 35 25
نيودلهى 30 26
جاكرتا 30 23
بكين 29 21
كوالالمبور 31 24
طوكيو 33 26
اثينا 33 22
روما 33 20
باريس 26 16
مدريد 35 19
برلين 21 14
لندن 23 15
مونتريال 32 22
موسكو 27 16
نيويورك 28 23
واشنطن 28 21
نواكشوط 29 25
اديس ابابا 22 13

إرتفاع نسبة الرطوبة ابوظبى الأرصاد الأرصاد الجوية اسلام اباد اشنطن الإسكن الأرصاد الجوي إسكندرية الظواهر الجوية السواحل الشمالية السواحل الغربية السطحي الرباط الجزائر

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