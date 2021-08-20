انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن مصابى ضمور العضلات فى مطروح

أكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي بمطروح، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على مرضي ضمور العضلات بمحافظة مطروح بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي قد انطلقت.

وأوضحت أنه تمت مناظرة الحالات من قبل الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري أمراض عصبية أطفال ورئيس وحدة عناية مركزية جراحة مخ وأعصاب أطفال جامعة الإسكندريه واستشاري التأمين الصحي عصبية أطفال ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية (الإسكندرية ومطروح) ورئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

وأشارت إلي أنه تم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لأحد الحالات تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور عناني إسماعيل مدير عام فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي.



والمبادرة تستقبل جميع الحالات وجميع الأعمار ولا يشترط أن يكون للحالة تأمين صحي للكشف عليها وعمل جميع الفحوصات المطلوبة لها وحصولها على الخدمة العلاجية ويتم الكشف على جميع الحالات يوم الخميس أسبوعيا.

وكانت إنطلقت فعاليات القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبري في مدينة العلمين الجديدة.



جاء ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة القوي العاملة.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن تعاون صناع الخير مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة وجامعة المنوفية لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة يأتى في إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.