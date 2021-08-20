الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: جبر خاطر المحتاجين والضعفاء خلق عظيم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن جبر الخواطر،  وقال  إنه لخلق رفيع يرفع منزلة العبد عند خالقه، ويكون وسيلة عظيمة إلى جنة الخلد، وهو خلق إنساني رفيع وكريم، لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النقية.

واستشهد وزير الأوقاف بقوله الحق سبحانه: "وإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" (النساء: 8 )، وذلك جبرًا لخاطرهم وتطييبًا لنفوسهم، ويقول سبحانه: "وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ" (الرعد:21)، ويقول سبحانه: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2)، ويقول سبحانه جابرًا لخاطر نبيه (صلى الله عليه وسلم)" وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى"(الضحى:5). 

 

وتابع: "وكان من دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) بينَ السَّجدتينِ في صلاةِ اللَّيلِ "ربِّ اغفِر لي وارحَمني واجبُرني وارزُقني وارفَعني "(سنن الترمذي)، يقول سفيان الثوري: "ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلي ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم"، وقديمًا قالوا: من سَارَ بينَ النَّاسِ جابرًا للخَواطرِ أدركَه لطف  اللهُ في جَوفِ المَخاطر". 


وأضاف وزير الأوقاف، في مبيانولع منذ قليل، أن أعظم جبر خاطر هو للمحتاجين والضعفاء، مؤكدا أن ديننا الحنيف نهى عن كسر خاطر اليتيم ، والمسكين أو غيرهما.


واستشهد  وزير الأوقاف بقول المولى سبحانه:" وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى  مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى  وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى  وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى  وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى  فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "( الضحى:1: 11)، ويقول سبحانه : " كَلَّا  بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ  وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ " (الفجر:17 -18 )، ويقول سبحانه:" أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ"(الماعون:1 :3 ) .

وزير الأوقاف جبر الخاطر خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة

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