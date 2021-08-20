ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير الشهادات الدارسية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عثر على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل - دفتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة طلبات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين – جهاز لاب توب بفحصة فنيًا، تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير).

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامها باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز اللاب توب المضبوط.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.