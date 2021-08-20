فصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بدمنهور

فصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بدمنهور
أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، عن فضل التيار الكهربائي عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور.
كما قامت شركة الغاز الطبيعي بفصل الغاز عن العقار، وجميع العقارات المجاورة للعقار المنهار.
ووصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى مكان العقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وذلك لتفقد الجهود التى تبذلها قوات الحماية المدنية خلال عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، منذ قليل برفع حالة الطوارئ داخل جميع مستشفيات مدينة دمنهور، وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.
كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.
وكانت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، تمكنت قبل قليل، من انتشال ثلاثة جثث من قاطنى العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصلقوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، اليوم الخميس، انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان،وتوجهت سيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحادث.
وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.
من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار،وجار معاينة العقار ورفع أثار الانهيار.