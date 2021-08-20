فصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بدمنهور

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، عن فضل التيار الكهربائي عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور.

كما قامت شركة الغاز الطبيعي بفصل الغاز عن العقار، وجميع العقارات المجاورة للعقار المنهار.

ووصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى مكان العقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وذلك لتفقد الجهود التى تبذلها قوات الحماية المدنية خلال عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.



وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، منذ قليل برفع حالة الطوارئ داخل جميع مستشفيات مدينة دمنهور، وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وكانت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، تمكنت قبل قليل، من انتشال ثلاثة جثث من قاطنى العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصلقوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، اليوم الخميس، انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان،وتوجهت سيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحادث.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.





من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار،وجار معاينة العقار ورفع أثار الانهيار.