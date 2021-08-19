«التضامن» تنتهي من معرض ديارنا بمارينا.. الأربعاء المقبل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء من معرض ديارنا بمارينا الأربعاء المقبل، الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أن الإقبال على معرض ديارنا كبير للغاية وفاق التوقعات.

وقال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا بمارينا يعد من أهم المعارض التى تتم على مدار العام، نظرا للإقبال الكبير عليه ما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المعرض يستهدف دعم صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة بسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأكدت أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وتتضمن المعروضات في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.