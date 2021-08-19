الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

تصدت دفاعات الجيش السوري، مساء اليوم الخميس، لأهداف معادية في سماء دمشق ومحيط مدينة حمص.

وقال مصدر عسكري سوري رسمي، إنه في حوالي الساعة 23.30 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

وأكد المصدر السوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري التصدي لها في سماء المنطقة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع انتشار "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية جنوب محافظة حمص المتداخلة مع ريف دمشق.