الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 7 زجاجات بداخلها سائل مخدر

المضبوطات
المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته زجاجات بها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات.

جاء ذلك أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من ملبينزا، فقد استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، كلف محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، رنا رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 7 زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز 100 ملجم.

وأمر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

ضبط راكب مطار مطار القاهرة مخدر الكونترمال

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