الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

شملت الخارجية.. الرئيس الفنزويلى يجرى تعديلات وزارية

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو

أعلن نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى عن تعديل وزاري في بلاده، شمل عدة وزارات، بينها الخارجية.

وأكد مادورو تعيين السفير الفنزويلي إلى الصين فيليكس بلاسينسيا وزيرا جديدا للخارجية، ليحل محل خورخي أرياسا الذي سيتولى منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني. مساء اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من مسئولية بلاسينسيا مواصة العمل الدبلوماسي الممتاز" الذي كان يقوم به أرياسا، مشيرا إلى أنه يجب ضمان انتصار دبلوماسية السلام التي تتبعها فنزويلا حول العالم.

وشمل التعديل الوزاري أيضا وزارات التعليم والداخلية والمناجم وغيرها.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة التي انطلقت في العاصمة المكسيكية مكسيكو الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق.. قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس إن بلاده وافقت على استضافة محادثات بين حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والمعارضة بوساطة النرويج.

وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين: "بناء على رغبة النروج، تم اقتراح أن تستضيف المكسيك هذه المفاوضات.. وقبلنا لان ما نبحث عنه هو حوار واتفاقات بين الجانبين" من دون تحديد موعد للمحادثات.

قال مادورو الشهر الماضي: إن المحادثات بين حكومته والمعارضة من المتوقع أن تجرى في المكسيك في أغسطس، وقد تشارك فيها الولايات المتحدة.

وأصر في وقت سابق على أنه لن يشارك إلا إذا رُفعت العقوبات الدولية وقال إنه محمي من أي مؤامرات للإطاحة به.

لم تعترف عشرات الدول بإعادة انتخاب مادورو في 2018 واعترفت في المقابل بزعيم المعارضة خوان غوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا.

وشددت الولايات المتحدة على وجه الخصوص العقوبات ضد حكومة مادورو، ما فرض ضغوطا هائلة على الدولة الغارقة بأزمات على كافة المستويات.

الرئيس الفنزويلي السفير الفنزويلي الصين العاصمة المكسيكية

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