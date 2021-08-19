بوتين: سلطات كييف تصعد الأوضاع فى جنوب شرق أوكرانيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات في كييف بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين، في بيان لها مساء اليوم، إن بوتين وماكرون تبادلا خلال الاتصال الآراء بشأن القضايا الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، حيث تم الإعراب عن قلق من التوتر المستمر في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى إجراءات مضرة من قبل كييف التي تقوم في الفترة الأخيرة بتصعيد متعمد للأوضاع في خط التماس كما تروج مبادرات تشريعية مستفزة تناقض بشكل مباشر اتفاقات مينسك.

وجرى خلال الاتصال التشديد على تطبيق السلطات في كييف كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، وقبل كل شيء مجموعة مينسك للإجراءات الصادرة عام 2015 باعتبارها أساسا لا بديل له في تسوية الأزمة.