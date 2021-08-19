وجة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية المكتب الفني لوكيل الوزارة بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين بالمستشفي، فى إطار خطة المديرية لمتابعة الانتظام بالعمل وتقديم خدمة صحية متميزة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وطارق رحمي محافظ الإقليم.

وكيل «صحة الغربية» يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الطبية

بدوره، تفقد الدكتور محمد قريبة، رافقه أعضاء المكتب الفني، مستشفيي المنشاوي العام وزفتى العام مرورا بقسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، مشددا على ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية لجميع المرضى.

وكيل «صحة الغربية» يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الطبية

وناشد مدير المكتب فني بصحة الغربية، جميع الإدارات والجهات التابعة للمديرية بالتعاون مع المكتب الفني حتى يتثنى له القيام بواجباته على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين مناخه بما يعود بالنفع على المواطن.

وكيل «صحة الغربية» يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الطبية

وكيل �صحة الغربية� يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الطبية