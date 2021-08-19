تشغيل 168 فرعا لـ«جمعيتى» فى بنى سويف

قال حسن القماش مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، إن إجمالي عدد فروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال مراحلها الثلاثة بلغت قرابة 168 فرعا على مستوى المحافظة.

وأكد القماش في تصريح لـ"الدستور" أن التوسع في فروع جمعيتي باعتبارها هي أكبر شبكة للتجارة الداخلية وتشبه المجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي توفر السلع وتكفي احتياجات المواطنين منها، وتنتشر في القري والنجوع والمدن وتعمل بالتوازي مع محال البقالة.

وأوضح أن نجاح مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات ما دفع الوزارة إلى الاتجاه إلى المرحلة الرابعة لاستقبال 57 متقدما ينتظرون استيفاء جميع الأوراق لمراجعتها وبعد التأكد من صحتها سيتم تحديد ميعاد للمعاينة.

وقال إنه بعد استلام الأوراق خلال الفترة بدءا من منتصف أغسطس الجاري وحتي نهاية الشهر حيث يتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، لافتا إلى أن المعاينات ‏ستتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع.

وأوضح أن الشروط لقبول تلك الطلبات لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة أن ‏تكون مساحة المحل 30 مترا وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا تزيد سن المتقدم علي 45 ‏سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عال.‏

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما تم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا لـ9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية.