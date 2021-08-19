الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين بني سويف»: صرف نحو 80% من مقررات أغسطس

منافذ التموين
منافذ التموين

أكد حسن القماش مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، انتظام صرف مقررات التموين لأغسطس الجاري، قائلا إنه تم مد صرف السلع البديلة للخبز حتي نهاية الشهر بدلا من يوم 20 منعا للتكدس أمام محال البقالة التموينية ومشروع جمعيتي المنتشرين على مستوى المحافظة.

وقال مدير عام التجارة الداخلية ببني سويف في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم الانتهاء من صرف نسبة تتراوح بين 75 و80% من مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري على المستفيدين من البطاقات التموينية.

وأوضح أنه لا توجد أي مشاكل أو أعطال في السيستم الخاص بمنظومة التموين الجديدة وتعمل بشكل منتظم، لافتا إلى أن المواطن يصرف السلع التموينية حسب قيمة متوسط نصيب الفرد بواقع 50 جنيها حتى الرابع. 

وأشار إلى أن السلع التموينية متوفرة في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة ولدى بدالي التموين، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص للسلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية.

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