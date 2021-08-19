بأسلوب المفتاح المصطنع.. حبس المتهمين بسرقة التكاتك بمنطقة المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالمرج.



واعترف المتهمان «ه. م»، و«أ. ح»، عاطلان، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمحيط منطقتى الخانكة والمرج.



كما أقروا بسرقتهم لثلاث تكاتك بطريق المرج النهضة، وقاموا بإخفاء التكاتك داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتغيبر ملامحهم تمهيدًا لبيعهم، كما أقروا بسرقتهم سيارة ملاكى وتركوها بمنطقة نائية بعد فشلهم في بيعها.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط التكاتك المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة



نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.