نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد المياه بشوارع حى الشرابية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، جولات ميدانية بأحياء المنطقة لمتابعة سير العمل.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ أعمال مشروع إحلال وتجديد مواسير المياه بشارع المنياوي وشفيق عطية وشاكر الجندي بحي الشرابية، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

جولة نائب محافظ القاهرة

وحضر فوزي برفقة محمد عبدالوهاب محمد رئيس حى شبرا، افتتاح الموسم الثالث لدوري كرة القدم برعاية حزب مستقبل وطن، بنادي شبرا الرياضى بحى شبرا، بحضور النائب ايهاب الطماوى عضو مجلس النواب.