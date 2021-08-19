الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد المياه بشوارع حى الشرابية

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، جولات ميدانية بأحياء المنطقة لمتابعة سير العمل.

FB_IMG_1629381062889
جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ أعمال مشروع إحلال وتجديد مواسير المياه بشارع المنياوي وشفيق عطية وشاكر الجندي بحي الشرابية، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

FB_IMG_1629381059817
جولة نائب محافظ القاهرة

وحضر فوزي برفقة محمد عبدالوهاب محمد رئيس حى شبرا، افتتاح الموسم الثالث لدوري كرة القدم برعاية حزب مستقبل وطن، بنادي شبرا الرياضى بحى شبرا، بحضور النائب ايهاب الطماوى عضو مجلس النواب.

FB_IMG_1629381045963
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب المحافظ المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة تطوير البنية التحتية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا