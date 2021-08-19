محافظ أسوان: إنهاء مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بقرى وادي الصعايدة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة للصرف المغطى بوزارة الموارد المائية والرى والدكتور هانى عبد العاطي المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ) التابع لمنظمة الإيفاد العالمية، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الرى وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

وجاء ذلك في إطار خطة وجهود المحافظة لمواجهة التحديات والمشاكل الجماهيرية المتراكمة من خلال إيجاد حلول جذرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية الإسراع برفع المعاناة عن المزارعين والمقيمين بقرى وادي الصعايدة بإدفو من خلال خفض منسوب المياه الجوفية والتي تسبب العديد من الإضرار لهم حيث تم عرض ذلك على الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بجانب مطالب رفع كفاءة وإحلال وتجديد محطة طلمبات قورته للرى وإنهاء مشروع نزاز توشكى.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بالتنسيق مع الجهات المختصة للبدء في مشروع إنشاء المصرف القاطع الجديد والذى سيخدم 43 ألف فدان ويصل طوله إلى 5 كم وبعرض 5 أمتار وبمساحة 64 فدان وذلك بتمويل من منظمة الإيفاد الدولية بتكلفة 40 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع تأهيل ورفع كفاءة المصارف والترع القائمة بتكلفة 20 مليون جنيه من خلال الإيفاد أيضًا.

وتابع اللواء أشرف عطية أن ذلك يتواكب مع المشروعات الجارية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة حيث سيتم طرح تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى 650 كم وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه ، فيما جارى تنفيذ أعمال بأطوال 215 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه ، كما أنه جارى تنفيذ مبادرة " الإنتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث " ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وطالب المحافظ بأهمية تكثيف ثقافة الالتزام بنظام الري الحديث للحد من مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة بأن هذه المبادرة يتم تمويلها ودعمها من البنك الزراعي المصري بعائد 5% فقط.

فيما أشاد أشرف عطية بالجهود المبذولة من منظمة الإيفاد الدولية من خلال مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ) بمنطقتي وادى النقرة ووادي الصعايدة والذى نجح في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخدمية من أبرزها إنشاء عدد 5 مدارس، وعدد 2 مركز شباب، مع توفير الرعاية الصحية والحضانات، علاوة على عمل الحقول الإرشادية التي تعمل بالطاقة الشمسية والري المتطور، فضلاً عن رفع كفاءة خطوط مياه الشرب ومحطات الري، مع التمكين الاقتصادي للمزارعين.