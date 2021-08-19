الخميس 19 أغسطس 2021
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مصر

«التعليم العالي» تعلن شرطًا للالتحاق بالجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب اجتياز اختبارات القبول الإلكتروني الموحدة بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة).

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، ومسئولي القبول الإلكتروني الموحد.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، حيث ستُعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

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