فيلم النمس والإنس 2021.. «هنيدى» يرفع الإيرادات بالترويج على طريقته الخاصة

أصبح فيلم «النمس والإنس» 2021، بطولة الفنان محمد هنيدي، من أكثر الأعمال رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد تولي الفنان محمد هنيدي بنفسه حملة ترويجية دعائية للفيلم الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد هنيدي يروج لفيلم «النمس والإنس» 2021

وخلال الأيام القليلة الماضية عكف الفنان محمد هنيدي على الترويج للفيلم من خلال حساباته على فيسبوك، وأكد أنه بالرغم من مرور ما يقرب من أسبوعين من العرض إلا أنه اعتبر أن الفيلم كما لو كان معروضا خلال الساعات القليلة الماضية، وطالب الجمهور وكل من يحبه ولم يشاهد الفيلم بالنزول لمشاهدة فيلم «الإنس والنمس».

وتفاعل الجمهور مع منشورات الفنان محمد هنيدي على فيسبوك، وحققت المنشورات آلاف المشاركات والإعجابات.

إيرادات فيلم «الإنس والنمس»

وبالرغم من تعرض الفيلم خلال الأيام الماضية للقرصنة الإلكترونية، وقف فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي على صدارة شباك التذاكر المصري لليوم الـ15 على التوالي،. وجمع الفيلم، أمس الأربعاء، مليون جنيه و120 ألفا، وهي إيرادات مميزة وصلت بالفيلم حتى صباح اليوم إلى 31 مليون جنيه و450 ألفا، متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه في السينمات.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

ويشارك في بطولة فيلم «الإنس والنمس» عدد كبير من النجوم بجوار الفنان محمد هنيدي، على رأسهم الفنانة منة شلبي والفنان عمرو عبدالجليل والفنانة عارفة عبدالرسول وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد كبير من النجوم، والفيلم من تأليف كريم سيد بشير، ومن إخراج شريف عرفة، ومن إنتاج هشام عبدالخالق.

فيلم محمد هنيدي الجديد

وقارب الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلم "الجواهرجي"، الذي يقدمه بمشاركة كل من الفنانة منى زكي والفنانة لبلبة، والفنان أحمد السعدني الذي يجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.