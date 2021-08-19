تخطى 31 مليون جنيه.. فيلم «الإنس والنمس» لـ محمد هنيدي يتصدر الإيراد اليومي

تربع فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي لليوم الـ15 على التوالي على صدارة شباك التذاكر المصري.

وتصدر الفيلم إيرادات الكلية للأعمال العربية والأجنبية المتواجدة في السينمات المصرية.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء مليون جنيه و120 ألفا، وهي إيرادات مميزة وصلت بالفيلم حتى صباح اليوم إلى 31 مليون جنيه و450 ألفا متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه في السينمات.

وتعرض الفيلم للقرصنة الإلكترونية وتم تسريبه على عدة مواقع مختلفة وغير رسمية، وتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفيلم قد حقق إيرادات وصلت إلى 25 بشكل إجمالي خلال أول عشر أيام من طرحه في السينمات، إلا أن الإيرادات بدأت في التناقص بعدما تم تسريب نسخة مسروقة من أحد السينمات، ليقل تدريجيًا من حيث الإيرادات اليومية .

قصة فيلم الإنس والنمس

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلًا كبيرًا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونين بالعفاريت.

أبطال فيلم الإنس والنمس

الفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وقال "هنيدي"، في تصريح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد الله تصدرنا الإيرادات أمس.. يلا بينا الإنس والنمس فيلم لكل العيلة".

وأضاف: "نقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة تضاهي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة"، وتابع: "أراهن على نجاح الفيلم وبقوة، لأن العمل مكتمل الأركان، وتوفرت له كل مقومات النجاح".