أطباء مستشفى جامعة الزقازيق يستخرجون ماسورة من صدر شاب

أجرى الفريق الطبي، بمستشفى الزقازيق الجامعى فى الشرقية، جراحة ناجحة، لاستخراج ماسورة مياه، من صدر مريض شاب، تعرض لحادث مروع، وحالته الآن مستقرة.

حيث تمكن الفريق المكون الدكتور وليد جلال، استشاري جراحة القلب والصدر، وبمساعدة كل من الأطباء إبراهيم متولي، وأحمد الهمال، وإسلام أحمدي، ومحمد صبري وأطباء الجراحة كل من “أشرف الغرباوي وعلاء حجاج” من إجراء جراحة عاجلة استغرقت عدة ساعات متواصلة تم استخراج المأسورة من صدر الشاب، بعد أن دخلت من الإمام إلى الخلف، وتم إصلاح الرئة وجميع الأوردة والشرايين.

وكان حادث تصادم قد وقع بدائرة منيا القمح، أسفر عن إصابة الشاب "عبد الله ن ع" 20 عام، مقيم دائرة مركز منيا القمح، وتسبب فى دخول ماسورة مياه لصدره من الأمام إلى الخلف، و تم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وفى سياق متصل، قام فريق الجراحة بمستشفى الكبرى بالزقازيق، بقيادة استشاري الجراحة الدكتور محمد جلال، بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض 35 عامًا يعاني من آلام حادة بالبطن وارتفاع بدرجة الحرارة وعدم القدرة على إخراج البول والبراز.

وتم على الفور إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة، وتم دخول المريض عمليات الطوارئ فى الساعة الثالثة صباحًا، لإجراء جراحة استكشاف للمريض.

وتبين وجود التهاب بريتوني والتصاقات، وغرغرينا بالأمعاء وانفجار وتهتك بالمثانة، وقد تمكن الفريق الجراحي من استئصال 40 سم من الأمعاء لوجود غرغرينا، وتم توصيل باقي الأمعاء وفك الالتصاقات بها وإجراء تصليح كلي للمثانة.

ومن جانبه توجه الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، مدير عام المستشفي، والدكتورة هناء رشيد، مدير الشئون العلاجية، والدكتور أحمد عثمان، مدير الخدمات الطبية، بالشكر للقائمين على نجاح هذه المهمة الجراحية، وهم كل من الدكتور محمد جلال، والدكتور إياد الطحان، وفريق العمليات والتخدير الدكتور أحمد والي، والدكتور حسام تميم مدير العمليات وتمريض العمليات وتمريض قسم الجراحة على مجهودهم في إنقاذ المريض وتطوير قسم الجراحة وتطوير العمليات.