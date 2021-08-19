التموين تبدأ في استقبال طلبات المتقدمين المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال طلبات المتقدمين المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي منذ منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري لمدة تصل 15 يوما كفرصة لاستيفاء باقي المستندات والأوراق من خلال تقديمها إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية دورة للأوراق المقدمة إلى مديريات التموين تبدأ باستقبال الأوراق وتنتهي في حال قبول الطلبات إلي المعاينة المبدئية وبعدها يتم استكمال الإجراءات حتى يتم تشغيل الفروع والتي تصل عددها إجماليا نحو ألف فرع حيث تبدأ الخطوات كالآتي.

أولا: يتم اتباع الإجراءات والقواعد المنظمة بالطلبات المقدمة لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة من ديوان عام الوزارة في كشوف وفقا لقاعدة البيانات الموجودة بالوزارة وتيسير تلك الإجراءات من خلال مديريات التموين.

ثانيا: تقوم ادارة المشروع بديوان عام الوزارة بإرسال الكشوف الخاصة بالمتقدمين للمرحلة الرابعة بطلبات إلي مديرية التموين التابع للمتقدم.

ثالثا: يتم إخطار المتقدمين لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة من خلال مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية وشركات تجارة الجملة العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية الثلاثة حتى يتم تقديم حافظة المستندات.

رابعا:حافظة المستندات تتضمن نموذج باسم الطلب مدون الاسم بالكامل للمتقدم لمشروع جمعيتي ورقم التليفون للمتقدم لمشروع جمعيتي وعنوان المنفذ تفصيليا يتضمن القرية والمركز أو الحي والمحافظة.

خامسا: يقوم مدير مديرية التموين والتجاره الداخليه بكل محافظة بمراجعة ملف المتقدم من خلال المستندات وفقا للأسماء الواردة بكشوف الطلبات المرسلة من وزارة التموين وشركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية الثلاثة إلي المديرية.

سادسا: تقوم المديرية في كل محافظة بعد فحص المستندات الخاصة بالمتقدم بإعداد كشف رقم واحد مدون به أسماء المتقدمين المستوفين للشروط من واقع المستندات مع تدوين متوسط البطاقات التموينية الخاصة بالمنطقة وكشف رقم اثنين بالطلبات غير المستوفية بالشروط ويتم توضيح السبب الرفض وارسال الكشوف رسميا الى الوزارة.

سابعا: بعد استيفاء الشروط للمتقدمين تقوم المديرية بالانتهاء من كشوف نهائية للمتقدمين المستوفين للشروط لإرسالها الى الشركات بإجراء المعاينة المبدئية للمشروع المتقدم من خلال المحل التجاري الواقع في نطاق القرية أو الحي أو المحافظة وبعد إجراء المعاينات يتم الإعلان النتيجة فورا، ويتم بعدها استكمال باقي الإجراءات التي تخص المشروع للانتهاء من الإجراءات.