الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تبدأ في استقبال طلبات المتقدمين المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي

جمعيتي
جمعيتي

 

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال طلبات المتقدمين المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي منذ منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري لمدة تصل 15 يوما كفرصة لاستيفاء باقي المستندات والأوراق من خلال تقديمها إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية دورة للأوراق المقدمة إلى مديريات التموين تبدأ باستقبال الأوراق وتنتهي في حال قبول الطلبات إلي المعاينة المبدئية وبعدها يتم استكمال الإجراءات حتى يتم تشغيل الفروع والتي تصل عددها إجماليا نحو ألف فرع حيث تبدأ الخطوات كالآتي.

أولا: يتم اتباع الإجراءات والقواعد المنظمة بالطلبات المقدمة لمشروع جمعيتي  للمرحلة الرابعة من ديوان عام الوزارة في كشوف وفقا لقاعدة البيانات الموجودة بالوزارة وتيسير تلك الإجراءات من خلال مديريات التموين. 

ثانيا: تقوم ادارة المشروع بديوان عام الوزارة بإرسال الكشوف الخاصة بالمتقدمين للمرحلة الرابعة بطلبات إلي مديرية التموين التابع للمتقدم.

 ثالثا: يتم إخطار المتقدمين لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة من خلال مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية وشركات تجارة الجملة العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية الثلاثة حتى يتم تقديم حافظة المستندات.

رابعا:حافظة المستندات تتضمن نموذج باسم الطلب مدون الاسم بالكامل للمتقدم لمشروع جمعيتي ورقم التليفون للمتقدم لمشروع جمعيتي وعنوان المنفذ تفصيليا يتضمن القرية والمركز أو الحي والمحافظة. 

 خامسا: يقوم مدير مديرية التموين والتجاره الداخليه بكل محافظة بمراجعة ملف المتقدم من خلال المستندات  وفقا للأسماء الواردة بكشوف الطلبات المرسلة من وزارة التموين وشركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية الثلاثة إلي المديرية.

سادسا: تقوم المديرية في كل محافظة بعد فحص المستندات الخاصة بالمتقدم بإعداد كشف رقم واحد مدون به أسماء المتقدمين المستوفين للشروط من واقع المستندات مع تدوين متوسط البطاقات التموينية الخاصة بالمنطقة وكشف رقم اثنين بالطلبات غير المستوفية بالشروط ويتم توضيح السبب الرفض وارسال الكشوف رسميا الى الوزارة.

سابعا: بعد استيفاء الشروط للمتقدمين تقوم المديرية بالانتهاء من كشوف نهائية للمتقدمين المستوفين للشروط  لإرسالها الى الشركات بإجراء المعاينة المبدئية للمشروع المتقدم من خلال المحل التجاري الواقع في نطاق القرية أو الحي أو المحافظة وبعد إجراء المعاينات  يتم الإعلان النتيجة فورا، ويتم بعدها استكمال باقي الإجراءات التي تخص المشروع للانتهاء من الإجراءات.

مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة لشباب الخريجين وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق وعدد الرغبات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

فلسطين: دور المجتمع الدولى ينتهى عند إسرائيل