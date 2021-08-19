محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع رئيس شركة «قها»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اللواء دكتور مهندس علاء ناجي أبو العلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «قها» للأغذية المحفوظة، بديوان عام المحافظة، لبحث التعاون المثمر بين المحافظة والشركة.

ورحب محافظ بورسعيد برئيس مجلس إدارة شركة «قها» للصناعات الغذائية، مؤكدا دعمه لجميع أشكال التعاون مع الشركة والتي تعد من كبرى الشركات في مجال الأغذية المحفوظة.

ووجه رئيس الشركة الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا أن بورسعيد تشهد طفرة تنموية كبرى خلال الفترة الحالية، تحت راية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وبجهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة.

شركة قها للأغذية المحفوظة هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تعد أولى الشركات التي أنشئت بمصر في مجال التعليب حيث أنشئت عام 1940 وبدأت بمصنع واحد في مدينة قها محافظة القليوبية، وأسهمت شركة قها في دور مهم وفعال في توفير الأغذية المحفوظة للقوات المسلحة أثناء حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر وأصبحت الشركة عام 1991 خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.