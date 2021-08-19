إنشاء 16 مركز شباب جديد بالإسكندرية لخدمة المناطق الأشد احتياجا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء إنشاء وإشهار 16 مركز شباب جديد على مستوى أحياء محافظة الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للمؤسسات الرياضية والاجتماعية والتي تعتبر متنفس للشباب والنشء لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي ومثمر يعود بالنفع على الجميع.

انشاء مركز شباب بالإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه تم مراعاة إنشاء مراكز الشباب الجديدة في المناطق الأشد احتياجا، تلبية لمطالب الأهالي في تلك المناطق.

انشاء مركز شباب بالإسكندرية

وأكد الشريف، دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وتضافر جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لقطاع الشباب والرياضة.

انشاء مركز شباب بالإسكندرية

ولفت إلى اهتمام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بإنشاء العديد من مراكز الشباب الجديدة، وإحلال وتجديد المراكز القديمة، وإنشاء ملاعب وصالات ألعاب رياضية، تخدم أبناء المحافظة، وتسهم في تنمية القدرات الرياضية والثقافية للشباب والنشء على مستوى جميع الأحياء، لإخراج طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

انشاء مركز شباب بالإسكندرية

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هناك 12 مركز شباب جديدة تخدم منطقة العامرية وهي (مركز شباب بقرية البصرة، و مركز شباب بقرية الوفاء، ومركز شباب بقرية بغداد، ومركز شباب بقرية سيدنا اسحاق، ومركز شباب بمنطقة الرابعة، ومركز شباب بقرية سيدنا هارون بقرية 7، ومركز شباب بقرية سند، ومركز شباب بقرية المسيري، و مركز شباب بقرية اليمن، ومركز شباب بقرية مصطفى كامل ، مركز شباب بورسعيد، ومركز شباب الحرية بمريوط).

انشاء مركز شباب بالإسكندرية

وأضافت: هناك 3 مراكز شباب تخدم حي منتزه أول وهي (مركز شباب مساكن العبور، ومركز شباب تقسيم الفضالى، ومركز شباب خورشيد)، بجانب مركز شباب آخر في العجمي بمنطقة وادى القمر.