الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح» تداهم الأسواق والمخابز لملاحقة المخالفين

مباحث التموين
مباحث التموين

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني - مدير التموين بمطروح أنه أعطى تعليماته بشن حملات موسعة  علي   الأسواق، المخابز البلدية، المحال التجارية والمجازر بقرى جلالة والجفيرة و فوكة و زاوية العوامة التابعة لمركز الضبعة بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لإحكام الرقابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي المخالفات.

 تمكنت الحملات من ضبط اجمالي 15 مخالفة ، منها عرض وبيع لحوم بدون غطاء، بيع سلع مسعرة بازيد عن  السعر الرسمي، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين  في مجال المواد الغذائية ،عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة بالمخبز ، عدم ارسال البيان الشهري ( محطة تموين سيارات ) ،عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع .

تم قيد المحاضر بأقسام  الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

  وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفي حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلى، وأكد المصيلحي أنه شدد أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

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وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

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