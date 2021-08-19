لتصوير مسلسل تلفزيوني.. هونج كونج تمنح نيكول كيدمان إعفاء من الحجر الصحي

قالت حكومة هونج كونج ، إنها منحت شخصا أجنبيا عاملا في صناعة السينما إعفاء من الحجر الصحي "بهدف القيام بعمل مهني"، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لمزيد من القيود الصارمة على السفر بسبب كوفيد-19 والتي ستسري اعتبارا من منتصف ليل اليوم الخميس.

وأشارت مصادر إلى أنه يبدو أن من حصل على الإعفاء، هي الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، ولم تذكر حكومة المدينة نجمة هوليوود البالغة من العمر 54 عاما بشكل مباشر، لكنها قالت إنها منحت شخصا أجنبيا عاملا في صناعة السينما إعفاء من الحجر الصحي، ويتعارض الإعفاء بشدة مع قواعد الدخول للسكان، وهي من بين أشد القواعد صرامة في العالم، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات من السكان في المدينة التي تديرها الصين.

وتزور كيدمان المستعمرة البريطانية السابقة لتصوير مسلسل "ذي إكسباتس" من إنتاج شركة أمازون، وفقا لموقع "إتش.كيه01"الإخباري.



- تفاصيل الحجر الصحي في هونج كونج

ويتعين على الكثير من المسافرين لهونج كونج، حتى لو تلقوا التطعيم، أن يظلوا في الحجر الصحي الإلزامي في فندق لمدة تصل إلى 21 يوما، وبسبب هذه الإجراءات، لم يستطع الكثير من السكان أن يزوروا أقربائهم أو السفر للخارج منذ نحو عامين.

و سجلت لجنة الصحة الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية، خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19) محلية العدوى، و41 حالة إصابة وافدة.

وقالت لجنة الصحة، في بيان أوردته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الخميس، إن حالة يشتبه بإصابتها وصلت إلي شانغهاي قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني، فيما لم يسجل حالات وفاة متعلقة بالمرض.

وأشارت إلي أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 94546 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 88044 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 حالة، مؤكدة إعطاء أكثر من 1.9 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى أمس الأربعاء.