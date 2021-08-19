العراق: عمل تخريبى يستهدف أبراج نقل الطاقة شمال كربلاء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن استهداف أبراج نقل الطاقة شمال كربلاء بعمل تخريبي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت، يوم أمس الأربعاء، إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء.

وأضافت أن الهجمة الإرهابية تضمنت استهداف البرج المرقم (60) لخطي (مسيب- شمال كربلاء) و(مسيب- شرق كربلاء) مما أدى الى تقطع أرجل (عدد/2 ) دون سقوط البرج".

وأكدت أنه تم تكثيف الجهود وإنجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً لليوم الخميس، لافتا إلى أن "تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد أسبوع واحد من الاعتداء السابق إنما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين".

ويتواصل استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق، فيما كشفت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الخميس، عن أن أعمال تخريب عدائية طالت الخطوط الناقلة للكهرباء، في كل من محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

علما بأنه تصاعدت حدة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق لتصل إلى العاصمة بغداد، بعد أن تركزت سابقا في محافظات مثل ديالى والأنبار، وهو تطور يصفه مختصون بالشأن الأمني، بـ"التحول الخطير الذي يستوجب استنفار المؤسسات العسكرية".

وفي آخر عمليات الاستهداف، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية التي تربط بغداد ومحطة القدس الكهربائية.

وبرز ملف الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل في المناطق النائية، مما تسبب بالانهيار التام للمنظومة مطلع الشهر الجاري، واستقالة وزير الكهرباء ماجد الحنتوش.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق بالعاصمة بغداد، استهدافا لأبراج نقل الكهرباء، لأول مرة، منذ بدء تلك العمليات، مما أثار استغراب المتابعين للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل التقارير الدولية، التي تتحدث عن تنامي نفوذ داعش في بعض مناطق البلاد.