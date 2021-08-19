ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي

شهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعًا في السوق المحلي المصري اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، بينما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، بينما انخفضت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس.

وشهد سعر السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي اليوم، حيث سجل نحو 8,500 جنيه للطن، بارتفاع نحو 400 جنيه عن أسعار أمس الأربعاء 18 أغسطس 2021، بينما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,500 جنيه، واستقر أيضًا سعر النشا الغذائي ليسجل 8,700 جنيه للطن.

تراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو:

سكر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر فاخر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر كيلو 7.75 جنيهًا للكيلو.

وشهد عقد أكتوبر للسكر الخام انخفاضًا في الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ، حيث سجل 19.95 سنت للرطل، بانخفاض قدره 0.22 سنتًا، وبنسبة انخفاض 1.09% ،كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، ليسجل عقد تداول شهر أكتوبر انخفاضًا بمقدار 9.80 دولارًا عند 494.70 دولار للطن، و بنسبة انخفاض 1.94%.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

وشدد على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وأن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد أن كانت تستورد السكر من الخارج.