استقرار الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات الأسبوعية

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية.

ففي أكبر بنكين حكوميين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - حافظ سعر الدولار على استقراره ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر أيضًا سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول وأتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعًا أمام الجنيه المصري في الشراء، ففى بنكي مصر والبنك الأهلي سجلت تراجعًا بمقدار 6 قروش للشراء لتصبح 18.26 جنيه للشراء، وواحد قرش في البيع لتسجل 18.42 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، تباين سعر العملة الأوروبية، بانخفاض بمقدار 6 قروش شراء، لتسجل 18.25 جنيه للشراء، وارتفاع قرشين لتصبح 18.45 جنيه للبيع .

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 18.34 جنيه للشراء، 18.46 جنيه للبيع .

ويواصل الجنيه الإسترليني تراجعه، حيث هبطت العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي.

وسجل الإسترليني في بنك مصر والبنك الأهلي تراجعًا بمقدار 4 قروش للشراء، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، واستقرار في البيع 21.64 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي تراجع أيضًا الإسترليني بمقدار 4 قروش للشراء، ليصبح 21.44 جنيه، و21.66 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنية الإسترليني 21.53 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ففي بنكي الأهلى المصري وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.