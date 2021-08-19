الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 8400 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و843775 بعد تسجيل 8400 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 22 ليصل إجمالي الوفيات إلى 91943.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 8324 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الأربعاء الماضي 4996 إصابة.

وكانت آخر مرة تسجل فيها ألمانيا عدد إصابات يزيد عن 8 آلاف في غضون 24 ساعة في 21 مايو الماضي.

وسجل المعهد 22 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 14 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19، في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاصابات المانيا كورونا كورونا في ألمانيا

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