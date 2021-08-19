الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نمو مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة 130% خلال مايو

البورصة
البورصة

 كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1614 نقطة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 814 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 800% وشهري 130% بعد أن سجل في أبريل السابق عليه نحو 1484 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي". 

في نفس السياق، استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.. في سياق آخر، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية تغريم 6 شركات، وهى: أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية- مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية، لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة خلال مايو
مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة خلال مايو
الاتصالات المعلومات البورصة سجل المصرية لتكنولوجيا البنوك الفورية الإعلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7856 إصابة جديدة بكورونا

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا