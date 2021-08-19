نمو مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة 130% خلال مايو

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1614 نقطة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 814 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 800% وشهري 130% بعد أن سجل في أبريل السابق عليه نحو 1484 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

في نفس السياق، استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.. في سياق آخر، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية تغريم 6 شركات، وهى: أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية- مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية، لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.