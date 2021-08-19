«على الله» لمحمد رمضان تتخطى مليون مشاهدة في 12 ساعة

تخطى الكليب الجديد “على الله” للفنان محمد رمضان والذي يعد أحدث أغانيه، حاجز المليون مشاهدة الأول عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد أن طرحت مساء أمس.

و ظهر الفنان فيها وهو يرتدي الملابس البدوية، لتحقق الأغنية طفرة هائلة وتتصدر موقع "يوتيوب" خلال 12 ساعة فقط من إطلاقها، والأغنية الجديدة التي صورها أثناء تواجده في منطقة الساحل الشمالي وصورها بين أبناء البدو من إنتاجه الخاص، وهي الأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، والكليب مونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

- كلمات أغنية على الله لمحمد رمضان

وتقول كلمة أغنية على الله لمحمد رمضان

علي الله.. أنا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله علي الله انا ماشي فيها كدا علي الله

أحب أجيبها وهي طايرة.. أخش في الحيطة أوقعها

1 2 3 4 هاتلي شلة وهسمعها

إنتوا هلس خيش وقش بضاعه بايظة هنرجعها

أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا لساني أطول من برج إيفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

أنا كابوسك Egyptian eagle

إنت شغلتي لو مبسوط أخليك تتقفل منا

ماشي علي الله علي الله علي الله انا ماشي فيها كدا علي الله علي الله علي الله

ملقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي

محدش بيملئ عيني دايما بشغل متشغلشي مين فيكوا بيا محلمشي

مين فيكوا شافني مقلدش بتفكر فيا متكدبشي

مين فيكوا جالي وماخسرش



وعلى صعيد آخر يواصل الفنان محمد رمضان، التحضير لحفله المقرر له يوم غد الجمعة 20 أغسطس في الساحل الشمالي، ويجرى حاليًا عددا من البروفات اليومية لمتابعة الأمور النهائية قبل انطلاق الحفل، فى منطقة جولف بورتو مارينا، ويحمل عنوان "أقوى حفل فى الساحل"، والحفل يحمل عنوان "أقوى حفل فى الساحل"، وتنقسم فئات التذاكر إلى 3 فئات وهي 200 و750 و2000 جنيه.