رئيسة وزراء نيوزلندا: قوات عسكرية توجهت إلى كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء

أكدت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، أن بلادها أرسلت قوات عسكرية إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإجلاء.



وقالت رئيسة الوزراء النيوزلندية، وفقا لموقع "أر إن زد" النيوزيلندي، اليوم الخميس، إن العائدين سيتم تطعيمهم جميعًا ضد فيروس كورونا، وسيكملون العزلة المُدارة عند عودتهم، موضحة أن بعض هؤلاء الأشخاص قد تتم إعادتهم.

- نيوزيلندا وقعت على بيان دولي يعبر عن القلق العميق تجاه النساء والفتيات في أفغانستان

وأشار الموقع إلى أن نيوزيلندا وقعت على بيان دولي يعبر عن القلق العميق تجاه النساء والفتيات في أفغانستان، لافتا إلى أنه -خلال حكم طالبان السابق- مُنعت الفتيات من تلقي أي شكل من أشكال التعليم، بينما لم تكن المرأة قادرة على العمل أو مغادرة المنزل دون قريب ذكر.



وفي وقت سابق.. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الفوضى" في أفغانستان كانت أمر لا مفر منه بمجرد أن قررت الولايات المتحدة مغادرة البلاد بعد عقدين من الحرب.



وقال "بايدن" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ارتكبت أخطاء في تعاملها مع الانسحاب من البلاد إن "فكرة أنه بطريقة ما، هناك طريقة للخروج دون فوضى تلي ذلك، لا أعرف كيف يحدث ذلك".

وأضاف "عندما كان لديك حكومة في أفغانستان، ورئيس تلك الحكومة يستقل طائرة ويذهب إلى بلد آخر، عندما رأيت الانهيار الكبير للقوات الأفغانية التي دربناها، ما يصل إلى 300 ألف منهم، يتركون معداتهم ويفرون.. هذا ببساطة ما حدث".

وقال الرئيس الأمريكي: "وهكذا كان السؤال في البداية هل نلتزم بالمغادرة ضمن الإطار الزمني الذي حددناه، أم نمدده إلى الأول من سبتمبر، أم سنضع المزيد من القوات؟".

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مشددا على أن الوقت قد حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 عاما من الحرب.