«الدفاع الروسية»: تحطم مقاتلة «ميغ 29» ومصرع قائدها

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من نوع "ميغ 29" ومصرع طيارها في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن الطائرة تحطمت اليوم الأربعاء، أثناء تنفيذها تحليقًا اعتياديًا بدون تجهيزات قتالية.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، فقد توجهت إلى مكان الكارثة لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

ويأتي ذلك غداة نقل وكالة "نوفوستي" عن مصادرها، بتحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية Il-112V أثناء التحليق في مقاطعة موسكو أمس الثلاثاء.

وأكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بعد حوالي 1.5 كم من مطار كوبينكا العسكري في ضواحي موسكو، فيما أفادت تقارير روسية بأن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة وجميعهم لقوا مصرعهم في الحادث.

وأضافت الشركة أنه يجري تحري تفاصيل الحادث، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة أسبابه.