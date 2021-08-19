مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالغربية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه اليوم أسفل عجلات قطار «السنطة- محلة روح» محافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة السنطة لحين استخراج شهادة الوفاة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود إشارة بمصرع شاب يدعى «خالد. ك. ع»، والمقيم بقرية الجميزة بمركز السنطة، وذلك أسفل عجلات القطار، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت عزبة السرجاني التابعة لقرية المصطفية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيام عامل بأحد الصيدليات بالأقدام على الانتحار داخل الصيدلية بعد أن قام بخلع المروحة الكهربائية بسقف الصيدلية التي يعمل بها وربط حبل بها وقام بلفه حول عنقه ليلقى مصرعه في الحال.

وكان اللواء هاني عويس قد تلقي بلاغًا من أهالي عزبة السرجاني بعثورهم على جثة عامل بأحد الصيدليات بالقرية مشنوقًا بحبل داخل الصيدلية متدلي من سقفها، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، وضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم العثور على جثة العامل ويدعى «إبراهيم. م» ٣٤ سنة، مربوطًا بحبل متدلي من مروحة كهربائية داخل الصيدلية/ وتم استدعاء مفتش الصحة الذي أكد وفاته.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد، مدير مباحث الغربية، تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود لكشف غموض الواقعة.

ودلت تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى على أن المتوفى أقدم على الانتحار لوجود خلافات أسرية كبيرة عانى منها في الفترة الأخيرة، وأكد عدد من أقاربه ذلك وقيامه بالإقدام على إنهاء حياته شنقًا، وتم نقل الجثمان لمستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.