الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فيسبوك» تعلن حذف 20 مليون معلومة مضللة عن كورونا

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنها حذفت 20 مليون منشور على شبكتها للتواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، تنتهك القواعد الخاصة بالتضليل حول جائحة كورونا منذ اندلاعها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، قولها “إنها أضافت معلومات إلى أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكورونا ”كوفيد-19" على "فيسبوك"، صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة".

وتم الكشف عن البيانات التي تغطي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى يونيو الماضي، في إطار تقرير "فيسبوك" الفصلي لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة "فيسبوك" إلى التعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها نظرا إلى استخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

وطبقت الشركة سياسات جديدة ضد التضليل بشأن كوفيد-19 من بينها حظر المخالفين الذين يكررون نشر معلومات كاذبة وتوجيه المستخدمين إلى مركز رئيس للمعلومات الخاصة بالفيروس.

يشار إلى أنه في الثاني من أغسطس الجاري، قد حذفت شركة "أبل" تطبيق "Unjected" من متجر تطبيقاتها "آب ستور" بسبب مخالفته سياسات الشركة، نظراً لتشجيعه المستخدمين على رفض تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وترويجه نظريات مؤامرة بشأن التطعيمات وعدم جدواها.

ونقل تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" عن المتحدث الرسمي باسم "أبل" قوله إن "الظهور على المتجر يتطلب من التطبيقات تحرى الدقة في ما تتضمنه من معلومات عن كورونا، ويكون مصدرها رسمياً مثل المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية".

وأشارت الشركة إلى أن المتجر رفض التطبيق خلال عملية المراجعة الأولية، ولكن تم تمريره والموافقة عليه بعد توافق فريق مطوريه مع سياسات المتجر.

لكن التطبيق تعمد تشجيع المستخدمين على تجنب استخدام بعض الألفاظ في منشوراتهم، ليتحايل على سياسات الشركة بشأن كورونا.

وكان تطبيق Unjected فكرة سيدتين أميركيتين بهاواي، وتتركز فكرته على إعطاء المستخدمين حرية التعبير والاستقلالية الصحية في المسائل الصحية.

ويعتمد التطبيق على فكرة التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي، ويتيح لمستخدميه التواصل معاً من خلال التراسل الفوري داخل التطبيق، إلى جانب مشاركة أفكارهم عبر منشورات تظهر للمستخدمين في صورة صفحة أخبار.

– فيسبوك- حذف منشورات مضللة أزمة جائحة كورونا شبكة التواصل الاجتماعي ملايين المنشورات

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