القبض على فتاة بحوزتها كمية من مخدر الحشيش بدار السلام

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم محمد ملش، من القبض على فتاة، قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين بدائرة القسم.

وردت معلومات للنقيب مصطفى عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها اتجار “سماح صلاح.ع"، 33 سنة، مقيمة بمنطقة دار السلام، في المواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن تردد المتهمة، أسفرت عن ضبطها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي 6 طرب حشيش.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2042 جنح التبين لسنة 2021، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.