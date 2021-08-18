ميركل تتفق مع بايدن على تعزيز التعاون بشأن الملف الأفغانى

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء: أن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقت خلاله على تعزيز التعاون بين ألمانيا وأمريكا في الملف الأفغاني.

وأضاف زايبرت: "اتفقت المستشارة ميركل والرئيس بايدن على مواصلة تعزيز التعاون، وكذلك التعاون بين الجيش الألماني والقوات المسلحة الأمريكية في مطار كابول".

وتابع: أن الجانبين اتفقا على الهدف الخاص بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية من أفغانستان، قائلًا إن ميركل أكدت من الجانب الألماني ضرورة إتاحة إجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الأفغان الذين دعموا ألمانيا".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وميركل أكدا ضرورة التعاون الوثيق لإعداد مساعدات إنسانية للأفغان ودعم الدول المجاورة لأفغانستان.

وأشار إلى أنه من المنتظر استئناف العمل على ذلك خلال المؤتمر الذي سيعقده زعماء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عبر الفيديو في الأسبوع المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا المؤتمر سيبحث وضع استراتيجية مشتركة وطريقة التعامل في الأزمة الأفغانية.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة أنجيلا ميركل ستلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الجمعة المقبل؛ لمناقشة الأمن في أفغانستان وسبل تحقيق السلام في شرق أوكرانيا.

وأضاف متحدث باسم الحكومة الألمانية: أن ميركل ستسافر بعد ذلك إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد ستركز على العلاقات الثنائية والإصلاح السياسي وكيفية تحقيق تقدم في عملية السلام التي تعاني من الجمود في شرق أوكرانيا.

وجددت الحكومة الألمانية انتقادها لسلوك الحكومة الروسية فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي، المعتقل أليكسي نافالني، قبل الزيارة التي تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تقوم بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء: "هذه القضية، التي لم يتم حلها بعد، تمثل عبئًا ثقيلًا على العلاقات مع روسيا".