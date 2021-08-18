الرئيس الأفغانى: تنازلت عن السلطة لمنع إراقة الدماء فى كابول

قال أشرف غني الرئيس الأفغاني، اليوم الأربعاء، إنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب، مؤكدًا احترامه جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله.

وأضاف الرئيس الأفغاني في تصريحات مساء اليوم، أن حركة طالبان كانت تطلب رأسه، ولم يصطحب معه عند مغادرته كابول خارج البلاد سوى بعض الوثائق من مكتبه بالقصر الرئاسي، حسب قناة "سكاي نيوز".

وأكد أنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في كابول، مشيرًا إلى أن عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عامًا.

وتابع: "لم نهزم وإنما هزمنا بالسياسة وسأعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب".

النواب الأمريكي يطالب بإجلاء العالقين

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميك، اليوم الأربعاء، إن على الجيش الأمريكي البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد المقرر للانسحاب في 31 أغسطس إذا لزم الأمر لإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان.

وأضاف ميك المنتمي للحزب الديمقراطي في تصريحات لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "نحن بحاجة للتأكد من أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين نعرف أنهم عرضوا حياتهم للخطر قد أصبحوا خارج البلاد".

وتابع: "إذا كان هذا يعني ضرورة البقاء لفترة أطول فيجب في تقديري أن نفعل ذلك. إذا كان هذا يعني أن علينا حتى جلب المزيد من القوات للتأكد من أننا نستطيع إخراجهم بأمان فنحن بحاجة لعمل ذلك".